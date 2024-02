Elle, l'ultima proposta a metà tra ricerca estetica e sicurezza

L’ultima versione proposta dalla Citroën per la C3 è la Elle. Questo allestimento punta a soddisfare il gusto e l’estetica femminile. È, infatti, il perfetto connubio tra eleganza e sicurezza. Per quanto riguarda la colorazione, invece, la carrozzeria è disponibile in cinque versioni: Polar White, Steel Grey, Platinium Grey, Night Black e Soft Sand. Il tettuccio, invece, in due opzioni: Onyx Black o Opal White. La possibilità di una doppia scelta per il tettuccio regala l’opportunità di creare il contrasto che più si desidera. C3 Elle è disponibile con la motorizzazione benzina PureTech 110 S&S con cambio manuale a 6 rapporti o automatico EAT6. È equipaggiata con quattro tergicristalli elettrici, cerchi in lega da 17”, vetri posteriori oscurati e il Citroën Connect NAV DAB con touchscreen 7”. Si possono, poi, anche aggiungere la telecamera per la retromarcia, il Keyless Access & Start, l’Active Safety Brake e i sedili riscaldati. Grazie a tutti questi optional e a tutte queste possibilità di colorazione, si può davvero creare l’automobile che più corrisponde ai propri gusti e, soprattutto, alle proprie esigenze.