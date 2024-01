FIAT Panda, la regina d'Italia

Al primo posto delle auto più vendute in Italia nel 2023 troviamo un grande classico del nostro Paese: la FIAT Panda. Questo modello continua a dominare la classifica dal 2012 e in questa annata ha chiuso con 102.625 unità vendute. L’auto in questione è, sicuramente, una buona commistione tra comodità e versatilità. A stupire è anche il fatto è che ha doppiato le vendite della seconda macchina più venduta nel nostro Paese. Medaglia d’argento infatti per la Dacia Sandero con 48.398 unità vendute, modello in forte crescita visto che nel 2022 era solo al quarto posto. Bronzo, invece, per la Lancia Ypsilon con 44.891 modelli venduti. Restano fuori dal podio al quarto e al quinto posto, invece, la Toyota Yaris Cross e la FIAT 500, rispettivamente con 34.981 e 32.981 unità vendute.