Hyundai Kona si rilancia: il Suv coreano pronto a rivoluzionare il segmento C

La Hyundai Kona, nata nel 2017, ha debuttato nel 2023 con una nuova versione che ha trasformato sia la forma che la sostanza. Questo modello, inizialmente concepito come un piccolo crossover da città, è cresciuto nelle dimensioni diventando quasi a tutti gli effetti un veicolo di segmento C. Il design di nuova Kona nasce con un approccio “green”, che parte dalla progettazione della versione elettrica, per poi portare a tutta la gamma la stessa eleganza e innovazione. Il frontale, essenziale e contemporaneo, con le sue linee aerodinamiche esalta il look all’avanguardia di nuova Kona. Il suo frontale unico e minimale viene evidenziato dalle Seamless Horizon Lamp che lo attraversano per tutta la lunghezza donando all’auto un aspetto ancora più dinamico. La nuova Kona si è evoluta, crescendo in tutti i sensi: più lunga e larga con un comfort senza precedenti. Merito degli interni, pensati per offrire più spazio a tutti i passeggeri. Kona definisce nuovi standard nel segmento dei Suv, con un’incredibile gamma di servizi di connettività e funzioni di sicurezza e assistenza alla guida di ultima generazione. Inoltre, la nuova Kona è la prima Hyundai a essere dotata del nuovo Connected Car Navigation Cockpit con aggiornamenti software Over The Air e l’esclusiva funzione Digital Key 2 Touch. Queste caratteristiche la rendono un modello all’avanguardia nel segmento dei Suv urbani. La Casa coreana ha inoltre reso noti nuovi dettagli. Nuova Kona sarà disponibile in diverse varianti: 100% elettrica, full hybrid e con motori endotermici, con relativi allestimenti N Line di ciascuna. Insomma, il nuovo Suv compatto di Hyundai rappresenta un passo avanti significativo nel segmento dei mezzi urbani, offrendo un design all’avanguardia, una vasta gamma di motorizzazioni e una serie di funzionalità intelligenti che la rendono un’opzione attraente per qualsiasi stile di vita.