La nuova Hyundai i10 pronta a stupire: connettività, comfort e sicurezza

La Hyundai ha deciso di rinnovare il più possibile la propria i10 per rispondere a varie esigenze di mercato. Oltre che nell’estetica, ci sono stati cambi anche della motorizzazione. Si può avere con benzina 1.0 MPI 67 CV. In questa versione il cambio può essere manuale e automatico. C’è anche la versione 1.0 T-GDI 100 CV, solo manuale, con la possibilità di aggiungere il GPL. La volontà è quella di creare un’auto che possa offrire grande confort, connettività e sicurezza. La base di gamma è la linea connectline. In questo modello è presente il massimo da un punto di vista tecnologico e di sicurezza. Troviamo il multimedia System con il display di 8 pollici touchscreen. Ci si può collegare con “Android Auto” e “Apple CarPlay”. Anche la guida è stata potenziata con sistemi anti collisione, di mantenimento della carreggiata e con il Cruise control. Ancora più in alto troviamo il pacchetto Prime. Questo allestimento aggiunge il navigatore, la retrocamera e il caricatore wireless per il telefono. Per l’esterno, invece, il grande cambiamento è riguardo gli specchietti che si possono chiudere in maniera elettronica, i vetri posteriori oscurati, i cerchi in lega da 16’ e i LED interni. La Hyundai ha voluto portare questi cambiamenti essendo molto popolare in Europa e volendo, perciò, continuare a riscuotere fiducia nei clienti. Le luci sono tutte a LED e il design esterno, sicuramente, più sportivo rispetto agli scorsi modelli. Particolare attenzione è stata dedicata ai fari, poi, che sembrano formare proprio una H unendoli. L’auto in questione rappresenta un’ottima soluzione per tantissime necessità. Nonostante non sia una macchina grande o un SUV, dispone di tutti gli spazi e i comfort. Allo stesso tempo, però, si adatta tranquillamente alla vita cittadina. Da un punto di vista tecnologico dispone di tutte le innovazioni degli ultimi anni. Tutta questa offerta e anche la possibilità di avere tre tipi diversi di allestimento la rendono una macchina adatta a tutti.