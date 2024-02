T-Cross: interni nel segno del comfort

La Volkswagen ha presentano la nuova versione della T-Cross. Le modifiche apportate sono molto importanti e hanno il fine di riuscire a convincere ancora più automobilisti: si tratta infatti di un’automobile che negli ultimi quattro anni è stata acquistata da 1,2 milioni di persone nel mondo. Il punto di forza continua a essere il perfetto connubio tra estetica e sicurezza. Sarà disponibile in quattro versioni: la T-Cross base, Life, Style e R-Line. Per quanto riguarda gli esterni, sono state effettuate delle modifiche volte a rendere la macchina più sportiva. Per il gruppo ottico, invece, tutte le versioni saranno dotate di fari a LED. La versione Style, poi, avrà dei fari a Led con matrice IQ.Light. Infine, sono state aggiunge altre colorazioni: Grape Yellow, Clear Blue Metallic e Kings Red Metallic.