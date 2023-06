Campionato di giornalismo Dalle inchieste agli approfondimenti Medaglia d’oro alle medie Orsini

Ogni stagione ha i suoi passaggi epocali. La guerra in Ucraina, la scomparsa della regina Elisabetta. E ancora, avvicinandoci di più ai nostri territori, la siccità e poi l’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna e investito l’Imolese. Il tempo, scandito dagli eventi, raccontati ogni giorno dalla stampa, ma anche dai più giovani, come i ragazzi delle scuole di Cronisti in classe, il nostro campionato di giornalismo arrivato quest’anno alla 21esima edizione. Sì, l’iniziativa del Carlino – resa possibile anche grazie al contributo di Conad Nord Ovest e Banca di Imola –, che trasforma le classi in vere proprie redazioni e le scuole in quotidiani.

Si aggiudicano il primo premio le medie ’Orsini’, in particolare i ragazzi guidati dalla professoressa Lisa Laffi. Bravi i giornalisti in erba a cavalcare i temi proposti, spaziando da una dimensione iper-locale – come fatto con il loro articolo sull’ex manicomio dell’Osservanza – fino a temi globali. Uno su tutti la loro riflessione sul fast fashion, la ’moda rapida’ delle grande catene di abbigliamento e dei loro capi, prodotti in quegli angoli del mondo il cui la manodopera viene pagata qualche spicciolo, per portare vestiti dove ancora di cultura del riuso si parla troppo poco. A completare il lavoro, grafici, fotografie d’epoca e piccole inchieste, insomma siamo sulla buona strada per diventare bravi giornalisti.

Secondi classificati, invece, i ragazzi delle medie Aldo Moro di Toscanella, anche loro, come le Orsini, veri habitué del podio a Cronisti in classe. Ambiente, storia e letteratura, con loro si è camminato per un anno intero fra le grandi tematiche. Non sono mancati approfondimenti sull’Olocausto e la figura della donna in un periodo così buio. Da lodare l’attenzione all’ambiente e ai cambiamenti climatici, soprattutto in questo 2023, segnato prima dalla siccità e poi da un’alluvione devastante.

New entry, e degni di una menzione speciale, i giovanissimi cronisti delle elementari Marconi guidati da Maria Chiara Teramo, premiati anche da Conad Nord Ovest per il loro tema ’Quando il sedano dichiara guerra alla lasagna’. Un viaggio nella quotidianità di ogni mensa scolastica, dove le verdure restano su tutti, alimenti fondamentali per una dieta salutare. Ben scritti e originali, per noi del Carlino i loro articoli si meritano il terzo posto anche per quel tocco di ironia disincantata che abbiamo trovato nei loro elaborati. Unica pecca? Forse un po’ più di continuità.

Doveroso poi citare l’eccellente lavoro delle professoresse Alessandra Brialdi ed Elettra Tozzola, due ’vecchie amiche’ del campionato di giornalismo che si classificano rispettivamente con le scuole Sante Zennaro e Valsalva appena giù dal podio. Appuntamento all’anno prossimo con una nuova edizione di Cronisti in classe.