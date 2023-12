La figura del geometra e l'evoluzione nel tempo

Una professione antica, istituita ufficialmente con Regio Decreto nel 1929 ma attiva già da prima mediante la figura dell'agrimensore, e al tempo stesso moderna, capace di rimodellarsi e aggiornarsi continuamente per tenere il passo con l'avanzamento tecnologico e il cambiamento della società italiana: è quella del geometra, che ha retto l'urto persino in un periodo durissimo come l'ondata di Covid-19. Il Collegio Geometri e Geometri Laureati affianca gli istituti di istruzione superiore CAT del territorio - il Baggi di Sassuolo, il Guarini di Modena e il Calvi di Finale Emilia - con l'obiettivo di fornire a ragazzi e famiglie la totale comprensione di un lavoro ordinistico e da libero professionista. Per diventare geometra, infatti, servirà un'abilitazione post-diploma al termine del tirocinio di 18 mesi o del semestrale corso sostitutivo, ma esistono anche altre strade, come la laurea triennale con indirizzi in ingegneria o architettura (più l'esame di abilitazione), quella professionalizzante (con la quale basta la tesi) o l'ITS. Il CAT è, pertanto, il percorso principale per chi desidera intraprendere questo affascinante lavoro, redditizio da un punto di vista economico, e stimolante, per la vastità dei settori che abbraccia. Ma non solo. L'ex istituto tecnico per geometri, infatti, apre numerose porte, non solo in un'ottica universitaria: al termine del percorso di studi si può optare per l'ingresso nel mondo del lavoro come tecnici delle imprese, nella sfera delle assicurazioni e nell'ambito della pubblica amministrazione. E questa polivalenza vale anche per i liberi professionisti che, oltre ovviamente a edilizia e recupero, possono trovare una collocazione nel settore catastale e di rilievo topografico, nell'assistenza agli atti di compravendita, nel risparmio energetico e nella certificazione degli edifici, nella bioarchitettura, nella consulenza tecnica (quali periti nominati dai tribunali o periti di parte nelle cause), nella mediazione (la definizione stragiudiziale dei conflitti), e ancora come estimativi, peritali, tecnici per la sicurezza e amministratori condominiali.