L’informatica è un gioco da ragazze. Ecco il Summer Camp gratuito

Appuntamento a Bologna, dal 28 agosto al 10 settembre, con il Summer Camp gratuito “Informatica creativa: l’informatica è un gioco da ragazze”. Parte dell’iniziativa Ragazze DigitaliER, dedicata alle studentesse di terza e quarta superiore per avvicinarle a questa disciplina e contribuire a ridurre il divario digitale di genere, il Camp permetterà alle giovani partecipanti di imparare i concetti di base della programmazione, utilizzare linguaggi di programmazione visuali a blocchi (come Snap!), creare in modo semplice e divertente progetti e app, elaborare immagini (es. filtri fotografici) e animazioni. Un’occasione da non perdere.