Ancona, è qui lo show. Con Marche Teatro 40 titoli e 134 serate

Quaranta titoli per 134 serate di spettacolo. La programmazione di Marche Teatro ad Ancona si svolge tra Teatro delle Muse, Teatro Sperimentale e Teatrino del Piano. Il cartellone propone spettacoli di prosa tra commedie, classici e autori contemporanei, poi ancora danza, musical, comici e teatro ragazzi. Marche Teatro_Teatro di Rilevante Interesse Culturale è sostenuto da Comune di Ancona/Assessorato alla Cultura, Regione Marche/Assessorato alla Cultura, Ministero della Cultura, Camera di Commercio delle Marche in collaborazione con: FMG Frittelli Maritime Group, Banco Marchigiano, Luciana Mosconi, TreValli, con il Patrocinio di Rai Marche. Al Teatro delle Muse si spazierà tra teatro, danza, musical, comici e balletto per 52 serate di spettacolo da ottobre fino ad aprile del prossimo anno; una panoramica sulle migliori proposte teatrali in tournée in Italia e alcune tra le più quotate compagnie di danza italiane e internazionali. Al Teatro Sperimentale saranno presentati ulteriori 5 appuntamenti di Scena Contemporanea e 16 titoli di Teatro Ragazzi tra Teatro Sperimentale, Teatrino del Piano e Cinemuse.

Tra i protagonisti vedremo: Arturo Cirillo, Virginia Raffaele, Sergio Rubini, Daniele Russo, Elio de Capitani, Filippo Dini, Flavio Insinna, Neri Marcorè, Antonio Albanese, Giulia Fiume, Valter Malosti, Anna della Rosa, Galatea Ranzi, Franco Branciaroli, Valerio Binasco, Sara Bertelà, Lorella Cuccarini, Giovanni Scifoni, Max Laudadio, La Veronal, Nuovo Balletto di Toscana, Sofia Nappi, Piergiorgio Milano; Ludovico Paladini, Liv Ferracchiati, Sotterraneo, Caterina Mochi Sismondi; Koreja/Babilonia Teatri, Compagnia Mattioli, Teatro del Buratto/CCSUdine, La Luna nel letto, Burambò, Factory Compagnia Transadriatica.

Cinque dei titoli proposti nelle varie sezioni saranno spettacoli prodotti da Marche Teatro, che saranno poi in tournée ospitati nei migliori teatri italiani – Don Giovanni-Arturo Cirillo, La Morte a Venezia_Libera interpretazione di un dialogo tra sguardi e Stabat Mater-Liv Ferracchiati, Il caso Jekill-Sergio Rubini e Daniele Russo, LovPoem-Ludovico Paladini – assieme a sette titoli prodotti per il Teatro Ragazzi targati Marche Teatro/Teatro del Canguro. Marche Teatro co-produce questi spettacoli con altri prestigiosi enti teatrali italiani e festival, tra i quali: Teatro Nazionale di Genova, Teatro di Napoli Teatro Nazionale, Emilia Romagna Teatro ERT/Teatro Nazionale, Fondazione Teatro di Napoli-Teatro Bellini, Teatro Stabile di Bolzano, TSU Teatro Stabile dell’Umbria, Festival dei Due Mondi di Spoleto, Fondazione Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa. Per informazioni, le modalità e i prezzi: biglietteria Muse 071 52525 - biglietteria@teatrodellemuse.org e on line su www.vivaticket.com.