Quarta vittoria consecutiva per l’OraSì, battuta anche Montegranaro 89-81

Ravenna, 10 dicembre 2017 - L’OraSì sale a 4 vittorie consecutive battendo la seconda della classe con una prestazione di grande attenzione e buonissima vena offensiva. Attenzione poiché anche nei momenti peggiori, non permette all’Extralight di acquisire vantaggi consistenti, buona vena offensiva perché ognuno riesce a portare il proprio contributo. Ma è l’Extralight a fare la partita nei primi due quarti. Powell, Corbett e Amoroso dominano il confronto coi pari ruolo giallorossi e Rivali, applaudito con affetto dai suoi ex tifosi, fa girare la squadra da par suo.

L’OraSì risponde con la devastante prova di Rice che mette insieme 22 punti in due quarti e tiene a contatto i suoi. Montegranaro va al riposo avanti di 2 (42-44) trascinata dai suoi americani. Nella ripresa i gialloblu ospiti continuano nella pressione dall’arco. Vanno a segno con Powell e Gueye e sembra che per l’OraSì sia una serata avara di soddisfazioni. Corbett mette a segno il 49-58 che vale il +9 per gli ospiti mentre Ravenna non sembra trovare le opportune contromisure. Tuttavia la squadra di Antimo Martino resta connessa alla partita, rimane a contatto coi punti di Chiumenti e Montano (60-63), e al primo momento di flessione rivolta l’incontro come un guanto. Montegranaro infatti non riesce a tenere i ritmi dei primi tre quarti e accusa la fatica di tre gare in sette giorni. Ravenna quindi sfrutta l’occasione, Grant segna il 62-63 poi la coppia Montano Masciadri confeziona 19 punti che valgono l’82-77. Corbett e Powell sono gli ultimi ad arrendersi ma perdono la precisione dei primi quarti. Merito della difesa giallorossa che neutralizza le fonti del gioco marchigiane, asfissiando Rivali e i lunghi con una marcatura che toglie loro lucidità. Grant stoppa e Rice mette il colpo del definitivo ko firmando l’85-78 che pone i titoli di coda sulla partita, e il definitivo 89-81 che incendia i 2.400 del Pala de André.

Il tabellino

OraSì Ravenna 89 XL Extralight Montegranaro 81 ORASì RAVENNA: Scaccabarozzi ne, Montano 16 (1/2, 4/8), Sgorbati, Giachetti 7 (1/4, 1/5), Chiumenti 6 (2/4), Raschi (0/2 da 3), Esposito 3 (1/1 da 3), Masciadri 16 (5/7, 2/4), Cinti ne, Vitale, Rice 28 (8/11, 2/6), Grant 13 (5/14). All. Martino. MONTEGRANARO: Angellotti ne, Scocco ne, Rivali 9 (2/3, 0/1), Campogrande 3 (0/1, 1/2), Maspero, Treier 6 (2/4 da 3), Zucca (0/1, 0/1), Corbett 19 (4/10, 2/7), Amoroso 11 (2/5, 1/8), Powell 24 (3/8, 4/7), Gueye 9 (3/6 da 3). All. Ceccarelli. Arbitri: Masi, Gagliardi, Morassuti Note - Parziali: 22-25, 42-44, 60-63. T2: Ra 22/42, Mo 11/28. T3: Ra 10/26, Mo 13/36. TL: Ra 15/18, Mo 20/23 Spettatori: 2.400