‘Livin’ Colors’, la bellezza della donna negli scatti di Alessandro Negrini

Jesolo (Venezia), 12 luglio 2023 – ‘Livin’ Colors’ è il titolo dell'esposizione fotografica ospitata allo Hierbas di Jesolo fino al 24 settembre prossimo. Una mostra patinata e seducente che raccoglie i nuovi scatti del fotografo bolognese Alessandro Negrini, maestro del vedo/non vedo artistico, destinata ad arricchire le già rigogliose scenografie del locale.

Le immagini celebrano la naturale bellezza della donna, vuoi quella classica, vuoi quella più alternativa, regalando al visitatore un'esperienza visivo-sensoriale capace di catturare l'attenzione in maniera inedita, suscitando sensazioni di meraviglia e ammirazione che vanno ben oltre il personale apprezzamento “di pancia” per soggetto, posa e luci.

La fotografia di Negrini si potrebbe definire istintiva, il suo obiettivo è catturare un’immagine da un flusso dinamico del soggetto: la fisicità e gli atteggiamenti non verbali come espressione dell'emotività. Preziosa per l’artista la collaborazione con la moglie Claudia Marazzato, in arte Agatha De Vil, che lo ispira e lo sostiene in tutti progetti.