Carnevale di Venezia 2023: le barche e le remiere in corteo sul Canal Grande aprono i festeggiamenti

La mitica "Pantegana" di cartapesta ha aperto i festeggiamenti del Carnevale di Venezia 2023

Venezia, 5 febbraio 2023 - Primo giorno per il Carnevale di Venezia. Ha aperto i festeggiamenti questa mattina il tradizionale Corteo Acqueo di Carnevale, realizzato in collaborazione con il Coordinamento Associazioni Remiere di Voga alla Veneta e capitanato dalla mitica “Pantegana” di cartapesta, uno dei simboli del carnevale popolare veneziano.

Il corteo di imbarcazioni a remi mascherate ha percorso il Canal Grande, partendo da Punta della Dogana con arrivo all’Erbaria di Rialto, rievocando la tradizione remiera veneziana e intonando canzoni tipiche popolari della laguna.

Dopo l’Opening Parade “Original Dreamers”, che ieri sera (sabato 4 febbraio) ha aperto ufficialmente il Carnevale di Venezia 2023, lo scoppio della Pantegana questa mattina (domenica 5 febbraio) caratterizza il secondo appuntamento di “Take Your Time For The Original Signs”, all’insegna della tradizione e della venezianità.

La Pantegana apre i festeggiamenti

Un centinaio di imbarcazioni a remi addobbate quelle che hanno raggiunto Rialto dopo aver percorso il Canal Grande, capitanato dalla caorlina con la “Pantegana” in cartapesta, lunga 7 metri è stata scolpita dal consigliere delegato alla Tutela delle tradizioni Giovanni Giusto, che ha dato il via a questo evento 25 anni fa.

Proprio prima del ponte di Rialto, la Pantegana simbolicamente si è aperta in uno sfavillio di coriandoli, stelle filanti, fumi colorati e palloncini biodegradabili mentre i gondolieri hanno intonato l'inno di San Marco.

La festa, si conclude in campo dell’Erbaria, dove la tradizione vuole che la storia del carnevale sia iniziata "e qui il popolo da terra si unirà al popolo dell’acqua".

Un’apposita giuria premierà le barche più divertenti e meglio decorate, e la giornata prosegue tra balli, musica, canti e pietanze tipiche veneziane, dai bigoli in salsa alle immancabili frittelle.

La parata di sabato capitanata dall'unicorno

Diverse migliaia le persone che si sono assiepate, sabato sera, lungo le rive del Canal Grande, distribuite in file ordinate, per assistere all'apertura del Carnevale di Venezia 2023. È stata una inaugurazione in grande stile, che ha preso il via poco dopo le 20 nei pressi della stazione ferroviaria di Santa Lucia, ed è proseguita per circa un' ora in un profluvio di luci e colori, fino in bacino di San Marco.

La parata, 'capitanata’ da una grande testa di Unicorno, ha visto protagonisti una cinquantina di artisti, vestiti con le splendide creazioni degli atelier veneziani.

Un esercito di artisti coinvolti nello spettacolo, con il quartetto lirico, i corpi danzanti di ballerini e acrobati a intrattenere gli spettatori, e il fuoco, a simboleggiare il calore e la passione della rinascita. Uno show che ha messo in scena tutti i simboli della tradizione carnascialesca lagunare. I festeggiamenti del Carnevale di Venezia 2023 si concluderanno il 21 febbraio.