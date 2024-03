Giornate Fai di Primavera 2024, cosa c’è da (ri)scoprire in Veneto: 39 gioielli inediti

Venezia, 22 marzo 2024 – Sarà weekend dedicato alla bellezza dell’arte con 39 luoghi protetti riaperti al pubblico nelle sette province venete: un’occasione preziosa per fare un salto nel passato e immergersi nella quiete di luoghi tanto antichi quanto misteriosi.

Tornano anche in Veneto le ‘Giornate Fai di Primavera’, il più importante evento dedicato al patrimonio culturale italiano. Sabato 23 e domenica 24 marzo, il Veneto apre le porte di palazzi, ville e chiese esclusivi: luoghi inediti solitamente inaccessibili al pubblico.

“È un’esclusiva opportunità di scoprire un’Italia meno nota: dalle grandi città ai borghi, da veri e propri monumenti a luoghi curiosi e inediti, che tuttavia ugualmente raccontano la cultura millenaria, ricchissima e multiforme del nostro Paese”. È l’obiettivo delle ‘Giornate Fai di Primavera’, quest’anno arrivate alle 32esima edizione. Sono 750 i luoghi speciali che questo fine settimana potranno essere visitati in 400 città italiane, da Nord a Sud della penisola, tra cui 39 in Veneto. Ecco quali sono i beni Fai visitabili per tutto il weekend.

Sono 39 i gioielli architettonici e artistici del Veneto che verranno riaperti al pubblico il 23 e 24 marzo, con visite guidate dai volontari Fai a partire dalle 10 e per tutto il giorno. Non solo chiese e palazzi storici, ma anche luoghi curiosi del passato recente: come il Negozio Olivetti e l'Arsenale marittimo di Venezia, l’Ex Foro Boario di Padova o la Casa del dottor Oppi nel centro storico di Sommacampagna, nel Veronese.

Occasione unica, a Venezia, la visita al seicentesco Palazzo Labia, sede operativa e di rappresentanza della Rai del Veneto dal 1964 con gli affreschi del Tiepolo.

Tra i luoghi più antichi da scoprire c’è la Domus romana di Palazzo Forti a Verona, uno degli esempi del I secolo d.C. meglio conservati, scoperta solo nel 1976 durante i lavori di ristrutturazione nel cuore storico della città scaligera. Interessante anche il Quartiere Latino di Treviso: un complesso di edifici situato nel centro storico, tra piazza Santa Maria dei Battuti e il Sile.

Per gli amanti della natura e dell’acqua, sarà possibile visitare l'Oasi della Bora, un luogo di pace tra corsi d’acqua e risorgive che si trova a Povegliano Veronese. Un vero e proprio tesoro, scrigno ambientale e di biodiversità.

Borgo di Celarda con il Casel e Chiesa di S. Benedetto – Feltre

con il Casel e Chiesa di S. Benedetto – Feltre Santuario dei SS Vittore e Corona – Feltre

– Feltre Villa Crotta de’ Manzoni – Agordo

Oratorio San Rocco – Padova

– Padova Casa Conti – Padova

– Padova L’ Ex Foro Boario – Padova

– Padova Il Museo Antoniano e l’ Isola dei Frati – Padova

e l’ – Padova Villa da Ponte (ora Vergerio) – Cadoneghe

(ora Vergerio) – Cadoneghe Villa dei Vescovi – Luvigliano di Torreglia

Palazzo Angeli – Rovigo

– Rovigo Palazzo Bonanome-Ravenna – Rovigo

– Rovigo Palazzo della Camera di Commercio – Rovigo

– Rovigo Palazzo Campo – Rovigo

Quartiere Latino – Treviso

– Treviso Chiesa di San Giorgio – Treviso

– Treviso Memoriale Brion – Altivole

– Altivole Villa Spineda dal Vesco – Breda di Piave

Arsenale Militare Marittimo – Venezia

Marittimo – Venezia Chiesa di San Lazzaro dei Mendicanti– Venezia

dei Mendicanti– Venezia Liceo Riamondo Franchetti – Venezia

– Venezia Negozio Olivetti – Venezia

– Venezia Palazzo dei Carmelenghi – Venezia

– Venezia Palazzo Labia – Venezia

– Venezia Villa Bornancini – Cinto Caomaggiore

– Cinto Caomaggiore Episcopio di Chioggia – Chioggia

– Chioggia Villa Contarini dei Leoni – Mira

– Mira Ex Perfosfati – Portogruaro

– Portogruaro Ex Mulino di Conto Cao Maggiore – Conto Cao Maggiore

Palazzo Scarpa – Verona

– Verona Rondella delle Boccare – Verona

– Verona Domus Romana di Palazzo Forti – Verona

di Palazzo Forti – Verona La Pieve di Sant’Andrea e l’affresco ritrovato – Sommacampagna

e l’affresco ritrovato – Sommacampagna La Casa del dottor Oppi – Sommacampagna

– Sommacampagna Oasi della Bora – Povegliano Veronese