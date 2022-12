Covid Veneto, 27 dicembre: contagi sotto quota mille. Il bollettino di oggi in pdf

Venezia, 27 dicembre 2022 – Restano bassi i contagi in Veneto, dove anche il tracciamento di Santo Stefano non ha dato scossoni alla curva del Covid. Sono ancora sotto quota mille i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore: è 763 il dato esatto, in linea con i 544 casi di ieri. La provincia con il più alto numero di infezioni in corso è quella di Padova, con poco meno di 12mila persone in isolamento.

Covid Veneto

Il bilancio delle vittime resta fermo a 16.264 dall’inizio della pandemia: il bollettino regionale di oggi non riporta nessun nuovo decesso. Scende di poco il numero degli attuali positivi, che arriva a 49.326 (- 323). La situazione clinica mostra un lieve peggioramento, con 1.566 ricoverati in area non critica (+19) e 70 pazienti in terapia intensiva (+2). Il report della Regione si aggiorna così a quota 2.632.115 per quanto riguarda il totale dei contagi dall'inizio della pandemia.