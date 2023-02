Elena Cisonni morta a 34 anni, la modella era a casa dei genitori

Ambulanza

Pove del Grappa (Vicenza), 16 febbraio 2023 - Elena Cisonni, 34 anni, è stata trovata morta mercoledì 15 febbraio, nella casa dei genitori. Da Milano, dove si era trasferita per motivi di studio e di lavoro ormai da diversi anni, era recentemente tornata a Pove del Grappa dai genitori per trascorrere un periodo in famiglia.

Il papà e la mamma l'hanno trovata a terra senza vita, era usciti per fare delle commissioni e al loro rientro l'amara scoperta. Subito hanno chiamato l'ambulanza, ma il personale del Suem, partito dall’ospedale di Bassano, ha solo potuto costatare la morte della giovane, probabilmente avvenuta poche ore prima del ritrovamento. L'ipotesi più accreditata è che si sia trattato di un malore fatale.

Chi era Elena Cisonni

Modella, vicentina, 34 anni da tempo viveva a Milano. Laureata all’università cattolica del Sacro Cuore aveva lavorato nella moda in Italia e all'estero, sfilando per alcuni importanti brand. Il papà Vincenzo Cisonni era stato sindaco di Valstagna, ora frazione della vicina Valbrenta.