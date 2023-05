Incidente a Belluno, scooter esce di strada al lago di Santa Croce: muore un trevisano

Belluno, 28 maggio 2023 - Un motociclista di 56 anni, di Pieve di Soligo (Treviso), è morto in un incidente avvenuto intorno alle ore 15.30 lungo la statale 51 di Alemagna, lungo il lago di Santa Croce in Alpago in provincia di Belluno.

Asfalto scivoloso dopo il temporale

L'uomo era in sella a uno scooter, assieme alla moglie, che è uscito di strada in corrispondenza di una curva, probabilmente per il fondo reso scivoloso dalla pioggia che era caduta in precedenza. Soccorso dagli operatori del Suem 118, l'uomo è deceduto durante il trasporto all'ospedale, mentre la moglie è rimasta ferita, non in pericolo di vita.

Maltempo a Belluno

Un violento temporale ha colpito nel pomeriggio di oggi domenica 28 maggio la zona di Belluno, causando alcuni problemi alla circolazione stradale, in particolare nella prima periferia a est della città, verso Ponte nelle Alpi. Nella zona del centro commerciale "Veneggia" in particolare sono segnalati alcuni allagamenti. In altre zone della Val Belluna vi sono disagi per il maltempo.