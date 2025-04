Incidente in A13, scontro tra camion e auto: un morto

Rovigo, 30 aprile 2025 – Pauroso incidente in A13: coinvolti un camion e un’auto. Nello schianto ha perso la vita il conducente della vettura. Il tratto coinvolto è quello sulla A13 Bologna-Padova tra Villamarzana e Rovigo verso Padova. Il fatto è successo alle 14.45 circa quando è stata disposta la chiusura del tratto all’altezza del km 66. Un impatto violento, tra il mezzo pesante e la macchina, che ha causato la morte di una persona. Dopo circa due ore il tratto è stato riaperto e il traffico è stato fatto defluire in corsia di sorpasso: dopo le 17 si registravano ancora fino a 4 km di coda.

I soccorsi e disagi alla circolazione stradale

All'interno del tratto autostradale coinvolto dall’incidente, il traffico è stato fatto defluire in corsia di sorpasso. A chi era diretto verso Padova, dopo l'uscita obbligatoria a Villamarzana, è stato consigliato di percorrere la viabilità ordinaria e rientrare a Rovigo. Segnalati disagi sulla SS116 e sul ponte di Boara. Un chilometro di coda per automobilisti ‘curiosi’ verso Bologna. Sul posto presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso. Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della 3° Direzione di Tronco di Bologna di Autostrade per l'Italia. Il personale sanitario, accertato la gravità della persona assistita, aveva allertato l’elisoccorso per il trasporto urgente all’ospedale. Ma poi è stato constatato il decesso.