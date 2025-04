Precipita col parapendio nel giardino di una casa e muore

Vicenza, 5 aprile 2025 - Tragedia in provincia di Vicenza: un uomo è precipitato col parapendio ed è morto. Il volo è terminato dentro il giardino di un'abitazione privata. Il fatto è accaduto a Romano D'Ezzelino. L'incidente è avvenuto intorno alle ore 12.30. La vittima è un cittadino tedesco. L'uomo si era lanciato con il parapendio dalle pendici del vicino Monte Grappa. Sul posto ha operato il Suem 118 (Servizio di Urgenza ed Emergenza Medica) con l'elicottero; ma gli operatori, giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare la morte dell'uomo.

Un altro incidente con il parapendio

Pochi giorni fa, il primo aprile, si è verificato, sempre in Veneto, un altro incidente con il parapendio che ha visto coinvolto, anche in questo caso, un uomo di origine tedesca. Tanto spavento per il 70enne che poi è stato recuperato dai soccorritori senza gravi conseguenze. L'incidente è avvenuto a Borso del Grappa (Treviso).

La caduta dell'anziano, in quel caso, era stata frenata dai rami degli alberi che lo hanno trattenuto sospeso finché non sono arrivati gli uomini del Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa. Quando i soccorritori avevano calato l'uomo, si erano però accorti di un suo sospetto malessere e avevano avvisato la Centrale che aveva inviato l'elicottero di Treviso emergenza. Aperto un varco tra la vegetazione, l'uomo era stato recuperato con il verricello, per essere poi spostato fino all'ambulanza che lo ha ricoverato all'ospedale di Castelfranco Veneto. Meno fortunato il pilota del parapendio che ha perso la vita oggi nel Vicentino.