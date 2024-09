Treviso, tifoso ferito al Tenni: è scivolato e ha battuto la testa. Rischia la vita

Treviso, 29 settembre 2024 – Un sabato allo stadio si è trasformata in tragedia per un 52enne tifoso del Treviso: all’esultanza della sua squadra, al novantacinquesimo, è caduto dai gradoni dello stadio Tenni, battendo la testa. E’ ora in gravissime condizioni.

L’uomo si trova ora ricoverato all’ospedale Ca’ Foncello: lotta per la vita a seguito di una grave emorragia cerebrale. E’ stato intubato già allo stadio, dai sanitari del 118 che stavano presidiando la struttura.

Secondo le ricostruzioni, al momento del pareggio contro il Bassano, il 52enne stava correndo in prenda alla gioia verso la recinzione, ma è scivolato su un gradone bagnato dalla pioggia.