Treviso, botte e taser su presunti pedofili: altre 7 vittime

Treviso, 22 giugno 2023 - I carabinieri hanno individuato altri sette episodi di rapina aggravata e sequestro di persona per i quali risultano già indagati, dal maggio scorso, tre ragazzi dell'area di Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso, tra i 17 ed i 20 anni, fermati alcune settimane prima a Vedelago.

I tre avrebbero adescato sul web persone, che a loro dire erano pedofili, per attirarle in un casolare abbandonato dove torturarle, anche con l'utilizzo di un taser (storditore elettrico), per sottrarre loro il bancomat e prelevare con esso denaro contante da casse automatiche.

In quel primo caso i carabinieri erano intervenuti salvando un uomo che era stato immobilizzato e picchiato. Le investigazioni seguenti hanno consentito di individuare altre sette parti offese di diverse età e provenienze geografiche, che, tra i mesi di giugno 2022 e febbraio 2023, attirate in luoghi isolati tra Castelfranco Veneto e Vedelago, avrebbero subìto rapine con modalità del tutto analoghe.