Vicenza, lavoratori in nero e senza permessi: blitz in un'azienda avicola

i finanzieri del gruppo di Thiene

Vicenza, 17 febbraio 2023 - I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza, nei giorni scorsi, hanno effettuato un controllo in una società agricola avicola con sede a Villaverla (Vicenza). È stata riscontrata la presenza di 19 cittadini del Marocco intenti al lavoro, di cui 7 sono risultati privi del permesso di soggiorno, mentre sui restanti sono in corso accertamenti. Le Fiamme Gialle della Tenenza di Thiene hanno immediatamente avviato le necessarie verifiche ispettivi, dei 19 lavoratori sorpresi, 17 ad una prima verifica, sono risultati in nero, poiché trovati a lavorare senza un contratto regolare.

Al riguardo, sono in corso approfondimenti ispettivi, anche al fine di individuare e attribuire le responsabilità del titolare della società, con l’aggravante dell’occupazione di 7 stranieri senza permesso di soggiorno. I finanzieri sono intervenuti a seguito di alcune segnalazioni pervenute al reparto thienese. Alla vista dei militari, i lavoratori si sono dati alla fuga, ma sono stati immediatamente fermati e, senza opporre alcuna resistenza, sono stati condotti gli uffici della Questura di Vicenza per i riscontri del caso.

A seguito delle attività di identificazione effettuate dalle Fiamme Gialle, 7 cittadini extra-comunitari sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Vicenza in relazione al reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato da parte di uno straniero non comunitario. I successivi riscontri eseguiti dagli agenti dell’Ufficio Immigrazione della Polizia di Stato berica hanno portato alla notifica di 7 decreti di espulsione dal territorio nazionale emessi dal Prefetto di Vicenza.