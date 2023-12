Sanremo, svelati tutti i “big”: Sangiovanni torna in gara all’Ariston dopo 2 anni

Grumolo delle Abbadesse (Vicenza), 3 dicembre 2023 – Sangiovanni torna in gara a Sanremo. C’è anche il nome del cantante vicentino tra i primi 13 “big” svelati oggi da Amadeus nel corso dell’edizione delle 13.30 del Tg1. Sangiovanni, all’anagrafe Giovanni Pietro Damian classe 2003 cresciuto a Grumolo delle Abbadesse in provincia di Vicenza, è tra i 27 artisti (più i 3 che vinceranno la gara dei giovani) in gara nella prossima edizione, la 74esima, del Festival della canzone italiana sul palcoscenico dell’Ariston. É la seconda volta che Sangiovanni è in gara a Sanremo dopo l’edizione del 2022 in cui è arrivato al quinto posto della classifica finale con il brano Farfalle.

Gli altri “big” in gara

Il cantante vicentino è stato rivelato da Amadeus nella prima lista di 13 “big” in gara. Con Sangiovanni sono stati indicati Fiorella Mannoia, Geolier, Dargen D'Amico, Emma, Fred De Palma, Angelina Mango, La Sad, Diodato, Il Tre, Renga e Nek, Alfa, Il Volo. Poco dopo il conduttore e direttore artistico del Festival ha letto la seconda lista degli altri 14 cantanti in lizza quest’anno: Alessandra Amoroso, Gazzelle, Negramaro, Irama, Rose Villain, Mahmood, Loredana Bertè, The Kolors, Big Mama, Ghali, Annalisa, Mr Rain, Maninni, Ricchi & Poveri.

La selezione, aveva spiegato lo stesso Amadeus alla Milano Music Week, è stata fatta tra un numero di candidature da record arrivate quest’anno, con oltre 400 proposte ricevute dal direttore artistico, di cui 50 ritenute papabili. É stata quindi più difficile del solito entrare nella rosa dei 27 partecipanti a Sanremo 2024.