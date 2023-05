Summit del mare, a Chioggia l'edizione 2023. Focus su: turismo, agricoltura e pesca

Venezia, 23 maggio 2023 - Nove bandiere blu, il sorpasso sulle coste romagnole, la ripresa dopo le mareggiate. Il litorale veneto è in piena corsa, la stagione balneare si apre con i migliori auspici e i sindaci della costa progettano lo sviluppo del territorio: con gli occhi puntati sulla salvaguardia dell’ambiente e delle tradizioni.

Il "Summit del Mare 2023 - Costa veneta green lab", quest'anno sarà a Chioggia con un focus su turismo, agricoltura e pesca. A Jesolo il primo "Summit del Mare - Costa veneta green lab" edizione 2022 si era concluso con la firma di un patto trasversale tra i 10 comuni della costa veneta per realizzare una "carta della sostenibilità". Questa mattina la conferenza stampa di presentazione ha dato il via all'edizione 2023 del Summit. Dieci Comuni, 10 progetti "per continuare a fare della costa veneta il litorale più sostenibile d’Italia: i primi cittadini della Conferenza dei Sindaci del Litorale Veneto sono "pronti a sviluppare nuove progettualità per rendere il litorale – primo territorio turistico nazionale – un esempio virtuoso da indicare alle nuove generazioni".

"Il Summit del Mare è nato lo scorso anno con l'obiettivo di guardare oltre i localismi e i confini dei singoli comuni e fare sinergia tra le realtà del litorale veneto. Un territorio che, durante il periodo estivo, ospita oltre 4 milioni di turisti e non può quindi sottrarsi al compito di riqualificare in maniera sostenibile e farlo anche grazie all'aiuto dei suoi ospiti. Il nostro compito infatti è quello di rivolgerci anche ai visitatori con un'offerta che punti sempre alla sostenibilità e al rispetto dell'ambiente", così l'assessore comunale di Venezia alle Società partecipate, Michele Zuin ha aperto l'incontro a Ca' Vendramin Calergi insieme all'assessora al Patrimonio, Paola Mar. Presenti, tra gli altri, il presidente della Municipalità di Lido Pellestrina, Emilio Guberti, il consigliere comunale Nicola Gervasutti, l'amministratore unico di Vela Spa, Piero Rosa Salva, il rettore dello Iuav, Benno Albrecht, l'assessore regionale al Turismo, Federico Carner.

Sono nove le Bandiere blu confermate alle spiagge della costa Veneta

I dieci Comuni della Conferenza dei sindaci del Litorale veneto, ovvero Venezia, San Michele al Tagliamento, Caorle, Eraclea, Jesolo, Cavallino Treporti, Chioggia, Rosolina, Porto Viro e Porto Tolle, hanno presentato i progetti con cui promuoveranno azioni concrete di rigenerazione, in modo da sensibilizzare aziende e società ad adottare modalità di lavoro capaci di rispondere ai bisogni del presente, conciliando salute ambientale, equità sociale e vitalità economica per creare comunità sane, diversificate e resilienti.

"Il Litorale veneto, nel suo complesso, porterà avanti un progetto, relativo ad attività di sviluppo sostenibile, con azioni di rigenerazione e l'obiettivo di rafforzare la reputazione della costa veneta - ha spiegato la sindaca di Cavallino Treporti e presidente della Conferenza dei sindaci, Roberta Nesto - in stretta collaborazione con le categorie economiche e i privati, che si faranno essi stessi promotori di attività sostenibili. Infine il 6 ottobre a Chioggia, tutte le iniziative e i risultati ottenuti saranno presentati al pubblico durante una giornata di confronto tra amministratori, dirigenti e funzionari pubblici, rappresentanti delle categorie produttive e titolari di imprese private".

San Michele al Tagliamento – Bibione: RIDING IN THE DARK 2023 Sentire Bibione, è l’iniziativa che mira a far scoprire le bellezze naturali di Bibione attraverso la mobilità sostenibile, in maniera inclusiva. Si tratta di un calendario di uscite in mountain-bike che si svolgono in orario serale, per amplificare le sensazioni, i profumi e suoni del territorio. Le pedalate “Riding in the dark” sono gratuite e aperte a tutti, anche a persone ipovedenti e cieche le quali saranno accompagnate su tandem da guide esperte. L’iniziativa è organizzata da Bikeezy in collaborazione con il Comune di San Michele al Tagliamento e ULSS 4 Veneto Orientale nell’ambito del progetto “Turismo Sociale e Inclusivo in Veneto”.

Caorle: GUSTA CAORLE IN SACHETA – i sapori caorlotti in spiaggia

La città di Caorle, nel secondo e terzo fine settimana di settembre, all’interno del programma della tradizionale festa del pesce, che si svolge nella suggestiva cornice della Spiaggia della Sacheta a ridosso del santuario della madonna dell’angelo, ospiterà “Gusta Caorle in Sacheta: i sapori caorlotti in spiaggia”, percorso enogastronomico dedicato alle eccellenze del territorio e del mare di Caorle, con particolare attenzione ai prodotti che si contraddistinguono non solo per la qualità organolettica, ma anche per l’attenzione nella filiera produttiva, di rigenerazione, salute e salubrità ambientale, ma anche equità sociale e capacità di sviluppo economico.

Eraclea: L’agroalimentare ad un passo dal mare

Scoprite dove nasce ciò che mangiamo! Il progetto si svolgerà con una stretta collaborazione pubblico-privato con il coinvolgimento degli operatori del mondo agricolo, con quelli del settore alberghiero/ricettivo e fornitori di servizi. In sintesi, si mira ad offrire un’offerta più ampia all’esperienza turistica e ad avvicinare il settore agricolo all’economia della costa, dando il via a nuove collaborazioni che propongano agli ospiti con visioni sempre più green, una maggiore conoscenza della provenienza dei prodotti, dalla produzione sino alla tavola, con la possibilità di visitare direttamente le aziende e conoscere le varie fasi produttive. Il turista inoltre, immergendosi in percorsi naturalistici che conducono alle aziende coinvolte nel progetto, potrà ammirare la bellezza dei luoghi e conoscere la storia del territorio; un territorio prevalentemente agricolo, che agli inizi del ‘900 è stato protagonista di una massiccia operazione di bonifica e che oggi ci permette di poter usufruire delle coltivazioni ivi esistenti.

Jesolo: Riqualificazione e Valorizzazione del Borgo della Pesca di Cortellazzo Obiettivo del progetto è promuovere lo sviluppo dell’economia marittima e lagunare della costa veneziana. Sviluppare azioni di diversificazione turistica, erogazione di servizi ecosistemici e di servizi culturali. Integrare il settore della pesca con le altre realtà produttive del territorio. Riqualificazione e valorizzazione del Borgo della pesca di Cortellazzo. La Città di Jesolo ha deciso di partecipare al progetto di riqualificazione del borgo della pesca di Cortellazzo attraverso il bando FLAG veneziano/FEAMP/VeGAL per diversificare l’offerta turistica e adeguare le strutture dedicate all’ittiturismo e alla pesca-turismo.

Cavallino Treporti: una sostenibilità antica 2000 anni

Tra terra, laguna e mare. Cavallino Treporti tra il mare d’Europa e la Laguna patrimonio UNESCO offre ai turisti una accoglienza serena, rigenerante e colta. L’insediamento agricolo e la pratica della pesca sono presenti a Cavallino-Treporti sin dai tempi antichi. Il territorio si presenta con un unico progetto: le azioni di salvaguardia ambientale e la riapertura degli scavi sul sito archeologico saranno accompagnati da una campagna europea e nazionale di comunicazione e conclusi da un focus giornalistico. La sostenibilità e la rigenerazione responsabile che cammina con tutti gli abitanti, le associazioni, gli imprenditori e la pubblica amministrazione uniti nella Blue&Green Community: verso il 2030!

Venezia: un nuovo modello di rigenerazione sostenibile

Le oasi naturali protette sono un bene comune prezioso la cui tutela e valorizzazione non può che essere attuata con attenzione, cura e innovatività: il Comune di Venezia e l’Università Iuav, attraverso una progettualità sinergica, costruiranno un modello di eccellenza per la rigenerazione di contesti ambientali in chiave sociale. All’interno dell’Oasi degli Alberoni si trovano infatti numerosi manufatti in stato di abbandono che creano situazioni di degrado. Il progetto muoverà i suoi primi passi con un’attenta analisi dei contesti ambientali, sociali e culturali volta a definire la loro possibile e migliore integrazione alla luce dei bisogni rilevati. Il risultato sarà la progettazione di strutture eco-compatibili innovative per gli arenili del futuro e la rigenerazione, in chiave sostenibile, delle strutture recuperabili.

Chioggia: Il domani del nostro territorio

Turismo – Pesca – Agricoltura Sostenibili. Un convegno per evidenziare l’interconnessione delle attività, con tutti gli aspetti ambientali collegati.

Rosolina: …verso una nuova “bussola morale”

Una nuova “bussola morale” che possa guidare lo sviluppo sostenibile delle economie più importanti della città, dando valore ai piccoli produttori, sostenendo innovativi percorsi di offerta turistica, creando quella visione indispensabile, specie alla luce di strategiche “rivoluzioni” in zone demaniali, vero e proprio volano per il futuro che dobbiamo “moralmente” garantire alle future generazioni. Oggi il nuovo imperativo morale è perseguire il profitto, quindi la prosperità economica di cui sopra, di pari passo con il benessere delle persone e della Vita che le circonda, dove i vari ecosistemi siano in equilibrio: biodiversità, acqua di qualità, aria pulita, vegetazione. Da queste brevi riflessioni nasce il progetto che l’Amministrazione vuole promuovere e proporre alle imprese turistiche del territorio comunale: un “circolo virtuoso” che parte e ritorna al tema della sostenibilità, nelle sue tre dimensioni: ambientale, economica e comunitaria.

Porto Viro: Museo della pesca a cielo aperto Si parla di pesca e Porto Levante, oltre ad essere una bellissima località marittima è anche un sito di rilevanza per l’economia della pesca. L’argomento viene abbinato alla laguna e al parco della ghiacciaia. Esaltando la pesca e la bellezza del luogo. Non appena il progetto volgerà al suo completamento si provvederà all’inaugurazione mettendo cosi il Museo a cielo aperto a disposizione dei residenti e visitatori che raggiungeranno il borgo marinaro.

Porto Tolle: Terre del Mare

Percorso tra le eccellenze del Delta del Po. Una proposta di visitazione del territorio alla scoperta delle sue peculiarità ambientali e delle eccellenze alimentari.