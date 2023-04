Veneto, sciopero lavoratori Poste italiane contro la precarietà

Veneto, 10 aprile 2023 – Domani, sciopero lavoratori veneti Poste Italiane e manifestazione davanti a Palazzo Ferro Fini. La Slc Cgil del Veneto ha proclamato per domani, martedì 11 aprile, lo sciopero delle lavoratrici e dei lavoratori di Poste Italiane per l'intero turno di lavoro. Tra le richieste: la riduzione di una precarietà dilagante e l'aumento delle stabilizzazioni e del full time. "La nostra Regione vede drasticamente ridursi i servizi ai cittadini e la loro qualità, a causa soprattutto delle carenze di organico, determinate dall'uscita del 20-25% di personale, neanche lontanamente compensata dalle nuove assunzioni - sccrive Cgil in una nota -. Nella mattinata di domani, martedì 11 aprile, ci sarà, a partire dalle ore 10, una manifestazione - presidio davanti alla sede del Consiglio regionale, palazzo Ferro Fini a Venezia. Una delegazione sarà ricevuta, alle ore 10.30, dal presidente Ciambetti e dai presidenti dei Gruppi consiliari.