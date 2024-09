A Fermo la vittoria risale a 11 anni fa. Ma l’Ancona non vuole fermarsi

Conto alla rovescia per la trasferta di Fermo, con l’entusiasmo per la squadra di Gadda che accende la prevendita per assistere alla sfida al Recchioni. Ancona ieri sera in piazza per il défilé biancorosso ma attiva da ieri anche per l’acquisto dei tagliandi: da ieri, infatti, è possibile comprare il biglietto al prezzo di 12 euro più prevendita. Il circuito è quello di Vivaticket e negozi convenzionati, i biglietti disponibili per il settore ospiti, riservati ai residenti della provincia di Ancona, sono in totale 974 e potranno essere acquistati fino alle ore 19 di sabato. La stessa Ssc Ancona, inoltre, informa che così come disposto dalla questura di Fermo, il giorno della partita sarà possibile arrivare allo stadio Recchioni di Fermo in auto soltanto uscendo dall’autostrada al casello di Fermo-Porto San Giorgio. Dunque non da quello di Civitanova, come era accaduto anni fa in occasione di una sfida che fu preceduta da alcuni scontri tra le due tifoserie fuori dallo stadio. Sarà un campionato difficilissimo, capitan Boccardi nei giorni scorsi ricordava che anche Vincenzo Guerini lo ha detto alla squadra, e per l’Ancona, al pari delle altre marchigiane, un campionato pieno di derby che portano sempre con sé grande incertezza per il risultato.

Le partite a Fermo non hanno mai visto ultimamente i dorici fare grandi figure, un pari lo scorso anno, due sconfitte nelle stagioni precedenti. L’ultima vittoria in trasferta al Recchioni è di undici anni fa, serie D stagione 2013-14, con gol di Degano e doppietta di Bondi. Campo stretto, spesso rovinato, insomma ben diverso dal Del Conero, su cui l’Ancona dovrà dare il meglio di sé davanti alla formazione guidata quest’anno da quel Dario Bolzan che nel 2011, nella sfida al veleno terminata 2-2 al Recchioni e costata la promozione alla Fermana, si rese protagonista di uno spiacevole episodio. Sono precedenti che ricordano quelli che c’erano ma che certo non influiranno nella testa della giovane formazione di Gadda, anche se descrivono bene il forte senso di appartenenza che da sempre caratterizza le sfide tra dorici e canarini.

Quest’anno la Fermana ha vinto la gara d’esordio 2-3 a Recanati, a segno tutti e tre i suoi attaccanti, nell’ordine l’under Sardo, Bianchimano e Ferretti. Boccardi e compagni sono avvertiti. Capitan Gadda dovrebbe recuperare Azurunwa e avrà a disposizione anche l’ultimo arrivato, il centrale Magnanini, pronto per l’eventuale esordio in biancorosso.

Giuseppe Poli