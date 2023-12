"Aggiorneremo il nostro statuto comunale"

Si è svolta ieri mattina nella sala "Evelyn Okodua", situata al primo piano del Palazzo Ferroni-Frati, sede anche dei locali destinati alla presidenza e ai gruppi consiliari. La conferenza stampa di fine anno del presiente del Consiglio comunale, Massimo Bello che ha chiuso l’anno con un breve resoconto dell’attività istituzionale svolta dal Consiglio comunale nel corso del 2023. "Una novità rispetto al passato – ha detto Bello – che diventerà un appuntamento istituzionale di fine anno per tracciare un bilancio breve dell’attività isituzionale svolta dall’organo di governo Consiglio e dalla presidenza".

L’organo di governo Consiglio ha tenuto, nel 2023, 11 sedute di aula, approvando complessivamente 116 provvedimenti; la conferenza dei capigruppo si è riunita 18 volte e le commissioni permanenti, che con il nuovo regolamento da sette sono diventate quattro, hanno tenuto complessivamente 35 sedute. L’elenco complessivo degli atti presentati dai consiglieri nel 2023: 25 interrogazioni scritte a risposta scritta, 21 interrogazioni scritte a risposta orale in aula, sette risoluzioni, due proposte di deliberazione e 14 mozioni. "Il 2023 è stato un anno importante, come anche i precedenti, e il Consiglio comunale – ha aggiunto Bello – ha partecipato, in modo puntuale, costruttivo e con qualità all’attività amministrativa dell’ente, in relazione al proprio ruolo, alle proprie prerogative e alle proprie funzioni di indirizzo e di controllo, affidate ad esso dall’ordinamento delle autonomie locali".

Ieri pomeriggio l’aula del Consiglio ha discusso e votato la manovra di bilancio 2024-2026, chiusa nei tempi previsti nonostante le improvvise dimissioni dell’assessore al Bilancio Ilaria Bizzarri. La delega è stata mantenuta dal sindaco. Non sono mancati gli attacchi dell’opposizione che ha parlato di ‘mancata fiducia della squadra di Governo’. Ma la giunta di Massimo Olivetti guarda avanti: "Nel 2024, si procederà anche a un aggiornamento di alcuni strumenti normativi dell’ente di competenza del Consiglio comunale, come lo statuto comunale, il regolamento per il funzionamento del Consiglio e delle commissioni consiliari, il regolamento di contabilità, il regolamento per l’accesso agli atti da parte del consigliere comunale, oltre alla produzione di nuovi regolamenti comunali, viste alcune novità di carattere legislativo e giurisprudenziali – conclude Bello –. Sempre per il 2024, sarà prevista una implementazione del sistema multimediale per la gestione delle attività consiliari e delle commissioni consiliari in dotazione all’ente, voluto dalla presidenza e interamente finanziato da un contributo della Regione".