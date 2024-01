Aggiravano l’abbonamento della Pay tv. Accusati di frode informatica e ricettazione

Attraverso un canale Instagram riuscivano ad accedere ai programmi della televisione a pagamento aggirando però il vero abbonamento, per il quale avrebbero dovuto pagare anche fino a 40 euro al mese. Con poco più di 12 euro mensili invece riuscivano a vedere film, sport, partite di calcio, documentari e tutto quanto le grandi piattaforme, da Sky a Dazn immettevano nei circuiti. Un reato di frode informatica con violazione del diritto di autore e anche ricettazione. A scoprire gli abbonamenti tarocchi è stata la guardia di finanza di Roma. In questo caso il prodotto venduto, violando la legge, era sicuro ma l’accesso con cui veniva garantito era illegale. I baschi verdi, indagando nel deep web (la rete sommersa) sono risaliti a decine e decine di utenti che acquistavano mensilmente gli abbonamenti attraverso il canale Instagram creando un danno alle società titolare dei marchi della televisione a pagamento. Due degli indagati del giro, la finanza ne aveva individuati circa una 30ina, risiedevano nelle Marche, e per loro ha proceduto la Procura di Ancona. Entrambi sono finiti a processo: si tratta di un 43enne di Porto Sant’Elpidio, il venditore dei pacchetti ty, e uno svizzero di 56 anni residente in provincia, suo acquirente. Quest’ultimo ha chiesto e ottenuto la messa alla prova e dovrà affrontare l’udienza intermedia per vedere l’esito il prossimo 2 febbraio. A lui è stata contestata la ricettazione. Il 43enne, difeso dall’avvocato Franco Argentati, è a processo davanti al giudice Pietro Renna, per gli altri due reati. Nel procedimento si è costituita parte civile Tim Vision, con l’avvocato Riccardo Leonardi. leri è stato sentito come testimone un tecnico di Rti, reti televisioni italiane, del gruppo Mediaset, Ha spiegato in aula il danno che un mancato rinnovo degli abbonamenti ha causato. La frode è stata scoperta con un accertamento del 18 maggio del 2019. Mediante un sistema informatico telematico il 43enne avrebbe acquistato, alterato e immesso su rete telematica, sotto forma di flussi streeming, contenuti multimediali tutelati dal diritto di autore. Palinsesti destinati al circuito televisivo ad accesso condizionato. A chi pagava somme mensili irrisorie veniva data una password per accedere e vedersi tutto quello che voleva.

Marina Verdenelli