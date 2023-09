Al Cambi un corso per videogames

È un accordo che profuma di storia, quello sottoscritto tra l’Università Politecnica delle Marche e il liceo Cambi: è già partito, infatti, l’innovativo corso di videogames e realtà virtuale per assicurare agli studenti "una formazione specifica e sempre più rispondente alle richieste del mercato del lavoro sin dall’istruzione secondaria". La firma è stata apposta ieri dal rettore dell’Univpm, Gian Luca Gregori e dal dirigente scolastico e sindaco, Stefania Signorini. Così il liceo falconarese avrà la possibilità di aprirsi al mondo e guardare ulteriormente al futuro. "L’idea è maturata lo scorso anno ed è il primo corso a livello di scuole superiori in Italia – ha detto Signorini -. La collaborazione con l’Univpm consentirà agli studenti di acquisire le competenze in vari tipi di progettazione e nelle materie specifiche". Il percorso di studi prepara esperti nel mondo informatico e digitale con una formazione specifica nei settori della realtà virtuale, aumentata e mista nonché dello sviluppo di videogame. Il corso si realizza con la prestigiosa collaborazione di docenti della Politecnica: verrà fortemente potenziata l’informatica con insegnamenti di programmazione del videogioco e sistemi di realtà estesa.