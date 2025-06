Alberi caduti e danni. Problemi al traffico

Raffiche di vento e forti temporali, ieri pomeriggio, dalla costa fino alla Vallesina. A Jesi, in particolare, si sono spezzati i rami degli alberi e alcuni sono caduti in strada, come nel caso della salita del Montirozzo. Un’altra pianta è caduta in prossimità dello svincolo Jesi Ovest, lungo la Superstrada 76. Disagi per il traffico e viabilità a singhiozzo. Tra le segnalazioni ricevute, anche quella dei danni alla rotatoria sperimentale installata recentemente in via Paradiso. Il Comune di Jesi, in un comunicato sui social, ha raccomandato "la massima prudenza", invitando la cittadinanza "ad uscire solo in caso di assoluta necessità".

Problemi anche nell’entroterra e spesso per le alberature. Alberi caduti anche a Falconara, soprattutto nella parte alta della città. Criticità persino in spiaggia, dove una tromba d’aria e il mare molto mosso hanno raggiunto le strutture e, in alcune situazioni, hanno danneggiato ombrelloni e sdraio.

Il Comune di Falconara ha aperto il Coc, consigliando ai cittadini di "evitare i parchi, giardini e cimiteri e di mettere in sicurezza le aree esterne di propria competenza, per evitare che oggetti come vasi e altre suppellettili possano creare situazioni di pericolo".