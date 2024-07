Anpas, 100 ragazzi al servizio civile universale

Ben 100 ragazzi e ragazze dai 18 ai 28 anni della Regione hanno partecipato con successo al Servizio Civile Universale nei 6 progetti presentati dall’ANPAS Marche: Adriaticum 2022, Aesis 2022, Conero 2022, SoS Trasporto Sanitario 2022, Un anno per la vita 2022, Picenum 2022 e dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia: Insieme per donare Pace e Amore. Progetti finanziati dal Dipartimento delle Politiche Giovanili e del Servizio Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed inseriti nel programma di Servizio Civile Insieme per le Marche, che raccoglie 6000 volontari nelle 43 associazioni Anpas.