Bonus bebè, trovati i fondi per tutte le famiglie

Bonus bebè per i bambini nati e residenti nel capoluogo l’anno scorso, il Comune copre la seconda parte del provvedimento finanziario. Dopo i 75mila euro reperiti tra le pieghe di altre iniziative dedicate alla famiglia (dai contributi per il pagamento di bollette per le utenze domestiche nei confronti di famiglie disagiate e con redditi più bassi), l’assessorato alla famiglia ha trovato gli altri 70mila euro per coprire l’intero arco annuale per la natalità.

Si tratta di un contributo straordinario una tantum concesso come premio ai genitori del bambini nati nel 2024 senza che l’amministrazione istituisse un tetto per i redditi ISEE più bassi. Tutte le circa 570 famiglie (questo è più o meno il totale dei bambini anconetani nati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024 e con i genitori residenti in città). Alla fine potranno ricevere, allo stesso modo, i 250 euro del contributo straordinario sia le famiglie con redditi superiori a 100mila euro e più, sia quelle monoreddito al di sotto dei 10mila euro.

Un concetto premiale poco sociale e solidale a cui Palazzo del Popolo in futuro vorrebbe cambiare la formula, ma per ora si resta a questo provvedimento che ha suscitato polemiche. Per il 2025 non è ancora stato istituito un fondo specifico di incentivo alla natalità, ma con le prossime variazioni di bilancio qualcosa potrebbe uscir fuori. Andrebbero trovati anche i soldi per le bollette e il contributo per gli affitti, annunciato dalla giunta durante il dibattito per l’approvazione del bilancio previsionale, ma ancora da reperire e prevedere in uno degli assestamenti in corso d’opera.