Carabiniere fuori servizio vede il ricercato e lo arresta

Da un mese si era reso irreperibile ed era ricercato in tutt’Italia, dopo essersi allontanato da una comunità terapeutica dell’Emilia Romagna, luogo dove stava scontando una misura alternativa. È stato rintracciato a Falconara e, caso singolare, dal comandante della locale Tenenza Giuseppe Esposito in persona, fuori servizio ma non certo "a riposo" dal suo mestiere, svolto con dedizione e professionalità: l’uomo, un 58enne di Salerno senza dimora, è finito nel carcere di Ancona-Montacuto e vi rimarrà a disposizione dell’autorità giudiziaria. È stato individuato domenica pomeriggio, a Castelferretti, al momento di salire su un mezzo pubblico. Ma in qualche modo il cerchio su di lui si stava già stringendo da giorni, in quanto i militari falconaresi erano riusciti a risalire alla sua identità grazie ad una fotografia segnaletica.

Eppure per fuggire ed eludere le forze dell’ordine, il "latitante" era solito utilizzare gli autobus, convinto (erroneamente) di farla franca in quanto nessuno avrebbe potuto riconoscerlo a queste latitudini. Niente di più falso, in realtà, perché sulla sua strada si è materializzato il tenente Esposito che, casualmente, stava transitando nella frazione (nonostante fosse fuori turno) e all’altezza della pensilina ha sorpreso il 58enne intento ad accedere al pullman di linea. Il comandante ha deciso di seguire il mezzo a distanza, rimanendo all’interno della sua autovettura, ma nel mentre ha telefonato in centrale per richiedere l’ausilio di altri operatori della Tenenza. A quel punto, l’autobus è stato fatto accostare – sempre a Castelferretti – e i militari sono saliti a bordo, dove l’hanno fermato. L’uomo, ormai scoperto e senza vie di fuga, si è consegnato ai carabinieri e non ha opposto alcuna resistenza. Dallo scorso 25 luglio, l’Ufficio di sorveglianza di Reggio nell’Emilia aveva dato esecuzione al decreto di sospensione della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizi sociali nei confronti dell’uomo, proprio perché questi si era allontanato, arbitrariamente, dalla comunità terapeutica di Reggio Emilia, facendo perdere le proprie tracce.

Da qualche tempo aveva iniziato a girovagare a Falconara, in orari alquanto improbabili. E proprio a Falconara, dietro un’attività di indagine meticolosa, è stato beccato e per effetto dell’intervento del comandante Giuseppe Esposito. Un bel colpo, questo, per congedarsi dalla città, considerato che il tenente, dopo i due anni falconaresi, è stato assegnato alla Compagnia carabinieri di Fano ed avrà alle sue dipendenze ben tredici Tenenze. Il nuovo prestigioso incarico inizierà a settembre. Nel primo periodo Esposito, a cui vanno i migliori auguri per il futuro, dovrebbe essere rimpiazzato internamente.

Giacomo Giampieri