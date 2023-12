Cargopier, sit-in dei negozionanti: "Vendite crollate per la viabilità"

Hanno preso parte al sit in all’interno della stessa struttura, il Cargopier di Osimo Stazione, i commercianti che da settimane protestano. Hanno affisso uno striscione con su scritto "Grazie sindaco Pugnaloni...Tante parole, tante promesse, zero fatti. Come mandare in rovina le 200 famiglie del Cargopier" visibile dalla statale 16. La realizzazione della rotatoria lì di fronte va a rilento e sta compromettendo lo shopping in uno dei momenti più proficui dell’anno per il centro che da metà ottobre ha accolto con sorpresa la notizia dell’inizio dei lavori che dovevano cominciare in estate. La strada secondaria per raggiungere il Cargopier è di difficile percorribilità. Per Lorenzo Marchetti, gestore del "condominio" con il padre Massimo, "lavori a passo d’uomo, ci sono solo tre operai. I danni per noi sono irrecuperabili, non solo è stato rovinato il Natale a livello economico ma anche per i saldi di gennaio non ci sarà speranza. Questo sit in è per far leva sulla sensibilità dell’amministrazione, anche se nelle due riunioni fatte non siamo stati considerati affatto". Presenti i responsabili di alcuni dei negozi, Raffaele Canonico di Oviesse e Alessandro Zambelli di Scarpamondo ad esempio: "Siamo da settimane in balia della viabilità, gli automobilisti devono affrontare diversi cantieri. Il calo del fatturato non ancora quantificato è facilmente ravvisabile nella diminuzione delle presenze negli orari di punta". Accanto anche Danilo Graciotti del GM condominio che gestisce l’attiguo centro commerciale Ok. Con loro la consigliera delle Liste civiche Monica Bordoni: "Siamo quasi alla Vigilia di Natale e l’afflusso è al 20% delle potenzialità del centro".

s. s.