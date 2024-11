Cartiere, si tenta ormai di salvare il salvabile

La fine della produzione di carta da ufficio a Fabriano e Rocchetta sembra ormai irreversibile, pronti nuovi esuberi a caduta per effetto della chiusura di Giano tra meno di un mese (il 18 dicembre prossimo). Lunedì pomeriggio l’incontro tra sindacati, Cisl e Uil e la Nicma società che ha in appalto la logistica a Rocchetta e Fabriano per Giano appunto e gruppo Fedrigoni. "Dopo una prima trattativa – spiega Roberto Ascani per la Fit Cisl Marche - l’incontro si è chiuso con la possibilità di ricorrere ai contratti di solidarietà e ridurre a 16 gli esuberi tra i 48 lavoratori oggi in forza alla società che gestisce per lo più le attività di magazzino. Quest’ultimo infatti rimarrà a Rocchetta e ciò consentirebbe il mantenimento dell’occupazione per la maggior parte dei dipendenti. Al vaglio prepensionamenti ed uscite incentivate così da ridurre al minimo l’impatto. Più in salita la strada per i 5 lavoratori interinali". A Rocchetta ad oggi sono 35 i lavoratori. A Fabriano poco meno di dieci. Più due ciascuno a Pioraco 2 e a Castelraimondo 2. Per un totale di 48. "Quello di lunedì – rimarca Ascani – è stato un incontro interlocutorio per cercare di salvare più possibili post di lavoro, studiando soluzioni condivise. C’è la possibilità di aprire contratti solidarietà per i 43 dipendenti a tempo indeterminato, poche speranze invece purtroppo per i 5 somministrati". Si è trattato di una prima trattativa per ridurre gli esuberi paventati inizialmente. Ora tra esodi incentivati e prepensionamenti si arriva a 16 esuberi compresi i 5 somministrati. Un nuovo incontro si terrà i primi di dicembre per definire il quadro, ma ormai la decisione della chiusura Giano sembra irreversibile a meno di un intervento ministeriale e del Poligrafico dello Stato. Anche di questo oltre ovviamente ai 195 esuberi già avviati per Giano si parlerà domani (ore 10) a palazzo del Podestà in occasione del tavolo sul lavoro convocato dal sindaco Daniela Ghergo alla presenza dell’assessore regionale Stefano Aguzzi. Al centro dell’attenzione anche la situazione di Beko Europe (ex Whirlpool) di cui si attende il piano industriale. Proprio oggi pomeriggio al ministero per il made in Italy si svolgerà l’incontro decisivo con Beko e sindacati per affrontare le ricadute del sostanziale calo produttivo che sta riguardando l’intero Paese e non solo. L’incontro di oggi a Roma fa seguito a quello del 7 novembre, durante il quale il ministro Urso ha sottolineato all’azienda la necessità di presentare un piano industriale che preveda maggiori investimenti in Italia, rispettando appieno le condizioni imposte dal Golden power.