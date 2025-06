C’è un osimano alla marcia per Gaza

C’è anche un osimano tra gli aderenti alla Marcia globale per Gaza. In partenza è David Monticelli del coordinamento Amicizia Italia Palestina, espressione di diverse realtà della società civile osimana. A organizzarla è stato un collettivo di cittadini di molteplici Paesi, che hanno scritto alle ambasciate di Egitto e Israele. "Il popolo si solleva – così inizia la loro lettera – di fronte all’inazione dei governi, di fronte alla sofferenza insostenibile del popolo palestinese, di fronte al blocco disumano imposto a Gaza, migliaia di persone, ovunque nel mondo, si organizzano per una marcia senza precedenti". Hanno aderito al pellegrinaggio anche una ventina di parlamentari europei. Il 4 scorso nella Sala Maggiore del Palazzo comunale ha consegnato alla sindaca la "mozione di condanna del genocidio a Gaza e per il riconoscimento dello Stato della Palestina", redatta dagli attivisti del coordinamento. Tra i punti salienti, oltre agli impegni già evidenti nel titolo dei quali la Giunta e il Sindaco dovranno farsi portavoce al Governo, ci sono la richiesta di stop alla vendita di armi a Israele (e anche agli acquisti) e l’attivazione di un percorso di gemellaggio con una città palestinese, appena le condizioni lo permetteranno.