Chiaravalle, istituti accorpati. Il Pd pronto a ricorrere al Tar

Non cambia la posizione del Pd in merito alla decisione della Giunta regionale di accorpare gli Istituti Levi-Montalcini e Montessori di Chiaravalle: oltre a nuove iniziative consiliari e parlamentari per ribadire contrarietà, il gruppo ha annunciato la proposta di "ricorrere al Tar, sul modello di quanto già avvenuto in provincia di Pesaro Urbino. Un’idea che i dem avrebbero già avanzato anche al presidente della Provincia di Ancona Daniele Carnevali e al sindaco di Chiaravalle Cristina Amicucci, entrambi presenti all’assemblea di venerdì scorso.

Per il Pd, c’è "un fatto positivo che indica una prima strada da intraprendere nell’immediato" e ovvero "l’assenza di articolate motivazioni e l’improvviso inserimento dell’accorpamento su Chiaravalle nella Dgr del 30 dicembre in modifica della precedente delibera del 23 dicembre", che "lasciano intravedere spazi per la fondatezza del ricorso, con solide possibilità di vittoria in sede legale".

I rappresentanti del Pd hanno annunciato di voler continuare a sollecitare Governo e Giunta Acquaroli "con ulteriori atti ispettivi", ma anche "con proposte legislative e attraverso una puntuale attività emendativa al recente Decreto-legge 1 del 16 gennaio 2025 sul dimensionamento scolastico". Non si esclude "lo strumento del ricorso straordinario al presidente della Repubblica Sergio Mattarella".