Come diventare una "Gourmet destination"

Diventare una "Gourmet destination"? Al via venerdì un corso di formazione con Roberta Milano. Un’ora di formazione gratuita per tutti i professionisti della comunicazione e gli operatori turistici del territorio. Oggetto del confronto: le basi strategiche, comunicative e promozionali che permettono di fare emergere una destinazione turistica. Sarà l’oggetto dell’incontro formativo dal titolo "Gourmet Destination: diventare una meta turistica partendo dal buon cibo", organizzato nell’ambito dell’iniziativa "Poli: Senigallia città Gourmet" organizzata da Cna Ancona, dal Brand Festival insieme al Comune di Senigallia. Con il sostengo di Camera di Commercio delle Marche e del Confidi Unico. In "cattedra" una delle massime esperte in Italia nell’ambito del Food&Wine Tourism, Roberta Milano. Travel & Tourism marketing strategist, Milano e direttrice scientifica del Food & Wine Tourism Forum. L’incontro si svolgerà alla Rotonda a Mare il prossimo venerdì a partire dalle 16.30. I posti sono limitati, per iscriversi è necessario compilare il form e prenotare il proprio posto sul sito web del Brand festival.