Compagni di scuola insieme dopo 50 anni

"Sono passati cinquant’anni dal diploma di Ragioneria all’istituto commerciale di Fabriano, ma eccoci di nuovo insieme per una conviviale alla presenza dello stimatissimo professor Paolo Mancini Biancini".

Così gli ex studenti che si sono ritrovati nei giorni scorsi a Sassoferrato, città nativa della metà dei compagni di scuola della "nostra quinta B".

"In mattinata – spiega per loro Leandro Santini – siamo stati ospiti di Don Umberto Rotili nella ‘sua’ chiesa di San Facondino. Lui ha celebrato la messa ricordando i defunti amici di scuola e i professori, poi ci siamo trasferiti tutti a Montelago per una simpaticissima conviviale dove si sono ripercorsi insieme al professor Paolo Mancini Biancini, tanti episodi e aneddoti accaduti all’istituto a San Benedetto esattamente mezzo secolo fa. Storie che hanno di nuovo emozionato e rallegrato ulteriormente la giornata".

Un’occasione amarcord per ritrovarsi insieme dopo tanti anni e mezza vita trascorsa chi sul territorio chi fuori.

sa. fe.