Consegna dei diplomi al Corinaldesi Padovano

Cerimonia dei diplomi all’IIS Corinaldesi Padovano: un appuntamento tra memoria e futuro, in cui si è voluto ricordare lo studente Diego Mencaroni. Il 2025 per il Corinaldesi segna il traguardo degli 80 anni di attività, tutto l’istituto scolastico Corinaldesi Padovano ha messo in campo una serie di iniziative che intrecciano il filo della memoria con la proiezione verso il futuro.

La tradizionale consegna dei diplomi ha assunto, per più di una ragione, un significato particolare. Nell’occasione tutta la comunità professionale dell’IIS Corinaldesi Padovano si è stretta intorno ai familiari di Diego.