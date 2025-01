Dal 13 gennaio riparte il servizio di pulizia delle strade cittadine

Dal 13 gennaio riparte il servizio di pulizia delle strade. L’Amministrazione Comunale ha adottato una serie di misure finalizzate a garantire una maggiore efficienza e regolarità nel servizio di spazzamento stradale nel quartiere dell’ex Piano Regolatore. Il servizio era stato avviato già lo scorso aprile, in via sperimentale con una regolamentazione organica della sosta nelle vie interessate, che sarà estesa dal 13 gennaio 2025. L’iniziativa rientra in un ampio progetto di miglioramento della qualità ambientale e della fruibilità degli spazi pubblici. Prevede l’istituzione di un divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli durante le operazioni di pulizia:l’Amministrazione invita i cittadini a prestare la massima attenzione alla segnaletica stradale e a rispettare gli orari indicati per evitare disagi e sanzioni.