Dirigenti comunali, tutti confermati fino a fine legislatura, ma sarà rivoluzione sulle deleghe, sugli incarichi e sulle attribuzioni delle Posizioni Organizzative. Nessun repulisti sotto il profilo dirigenziale dunque da parte della giunta Silvetti che, a parte la precedente comandante dei vigili, Liliana Rovaldi, andata in pensione, e Tiziana Romani al personale passata a Pesaro, ha confermato tutti gli altri. O meglio ha confermato i due che non erano in ruolo, Roberto Panariello alla direzione ambiente e verde pubblico, e Roberta Alessandrini a eventi, partecipazione democratica, pubblico spettacolo. Nell’ambito della riorganizzazione delle competenze la Alessandrini dovrebbe perdere la delega al turismo. Tutte gli incarichi sono stati formalmente prorogati al 27 settembre, dopodiché si passerà a mettere a posto tutte le caselle delle competenze e dei ruoli.

Alcuni dirigenti dei settori più esposti e complessi vedranno alleggerire il carico di lavoro e responsabilità, suddiviso con gli altri. Le direzioni però dovrebbero restare le stesse: Claudio Centanni a urbanistica, porto, mobilità ecc, Stefano Capannelli ai lavori pubblici, Claudia Giammarchi ai servizi sociali, Daniela Ghiandoni al bilancio, Giorgio Foglia a bandi e concorsi, Massimo Sgrignuoli alla direzione avvocatura. Nei mesi precedenti il sindaco aveva anche firmato i decreti per la creazione del suo staff fiduciario con tre assunzioni, dal capo di gabinetto alla segreteria fino alla consulenza per l’applicazione del Pnrr.