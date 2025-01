E’ allarme per i lupi. Convegno col Wwf

Dopo le rassicurazioni pubbliche dell’assessore all’Ambiente Alessandro Tesei, la città di Jesi si prepara a un convegno che avrà come protagonista il lupo. Quel lupo che, più volte, è stato segnalato in città, tanto da creare una certa preoccupazione nei cittadini. All’animale selvatico potrebbe essere legata anche la scomparsa di una cagnolina nella zona del parco Sassoli, avvenuta nelle scorse settimane.

Nei giorni scorsi, come riportato sul Carlino, Tesei aveva spiegato di occuparsi personalmente della questione e di essersi confrontato "con esperti di fauna selvatica che stanno seguendo il caso. E comunque mi hanno spiegato che il lupo non è pericoloso per le persone, perché le evita. E se avete un cane potete portarlo fuori, al guinzaglio, senza temere nulla", aveva detto l’assessore.

Lo stesso, nelle scorse ore, ha annunciato: "Riteniamo importante dare informazioni, creare consapevolezza e dissipare dubbi in merito alla questione del lupo, di cui si parla da giorni. Abbiamo quindi deciso di organizzare un momento di approfondimento per tutti i cittadini di Jesi e dintorni, grazie agli esperti di fauna selvatica del Wwf, che ringraziamo per la disponibilità".

L’appuntamento è stato fissato per giovedì 23 gennaio, alle 18, al Palazzo dei Convegni di Corso Matteotti a Jesi. Oltre agli esperti, presenti Tesei e Tommaso Rossi, delegato Wwf Marche.