E’ il Chieti di Donsah e Ceccarelli. Grandi investimenti per salire

Una squadra molto competitiva che si sta rafforzando giorno dopo giorno: ecco il Chieti, prossimo avversario dell’Ancona. E’ allenato da Giovanni Ignoffo, ex difensore del Perugia con cui ha disputato anche 14 partite in serie A, vestendo anche le maglie di Napoli, Avellino, Salernitana e altre, palermitano classe 1977, sempre alla guida di squadre di serie D, negli ultimi anni, l’ultimo a Ragusa, dopodiché è approdato a Chieti.

La società neroverde appartiene al gruppo Virgo Cosmetics che ne ha prelevato il 70% delle quote lo scorso 3 settembre, grazie alla volontà dell’imprenditore Altair D’Arcangelo, tra i fondatori di Virgo e chietino doc, ed è presieduta da pochi giorni da Gianni Di Labio, espressione appunto della nuova proprietà. Gli altri due soci restano Ettore Serra e Daniele Ferro.

La società ha fatto e sta facendo importanti investimenti, come quello del giocatore Godfred Donsah, ventottenne centrocampista ghanese che alcuni anni fa ha vestito in serie A la maglia del Cagliari e poi per tre stagioni consecutive quella del Bologna, ma anche in B con il Crotone.

Tra i nomi di spicco figura anche l’attaccante esterno Tommaso Ceccarelli, appena arrivato anche lui, trentaduenne con una vita calcistica in serie C alle spalle, tra Picerno, Avellino, Juve Stabia e Feralpisalò, che sono le ultime maglie indossate. Tra gli acquisti più interessanti c’è anche quello del centrocampista Alessandro Di Paolantonio, trentaduenne originario di Teramo e cresciuto nella squadra della sua città, giocatore che vanta tante stagioni in serie C, anche con Viterbese, Avellino, Arezzo, Monterosi e Foggia. La squadra di Ignoffo, nella quale Donsah e Ceccarelli non hanno ancora esordito, ha cominciato benissimo il campionato con una netta vittoria per 3-0 sul campo dell’Avezzano, per poi perdere la prima in casa contro il Fossombrone 0-1, domenica scorsa.

Ma appunto, senza Donsah e Ceccarelli. Il Chieti gioca con un 4-3-3, finora gli under li ha schierati in porta, dove c’è il 2004 Servalli (ma ad Ancona dovrebbe rientrare l’over Mercorelli), poi nel ruolo di mezzala, dove gioca il 2005 Guerriero, e di esterno d’attacco, dove schiera il 2006 Cordova.

In campo anche un altro 2004, Oddo, che gioca sulla sinistra e che ha realizzato il secondo gol nella prima partita ad Avezzano. Curiosamente, il simbolo del Chieti è Achille a cavallo, molto simile al cavaliere armato stemma della città di Ancona.

g. p.