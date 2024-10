Ecco "Esperienze D.M." a teatro con Awed, Dose e Dadda star del web

Si fanno chiamare Awed, Dose e Dadda, e per chi non lo sapesse sono delle autentiche star del web. Qualche numero? Simone Paciello è un content creator da 2 milioni di follower su Instagram, 2.200.000 su Tik Tok e 2.430.000 su You Tube; Riccardo Dose ha follower 1.700.000 su Instagram, 2.740.000 su You Tube e 833.000 su Tik Tok; Daniel Daddetta vanta 630.000 follower su Instagram. I trionfi ‘digitali’ però non bastavano al trio, che ha deciso di portare Il loro format ‘Esperienze D.M.’ a teatro.

Risultato: una prima stagione esaltante che ha visto i tre ‘ragazzacci terribili’ esibirsi in quarantasei sale, con tutti sold out, per un totale di oltre 50mila spettatori. E ora, dopo aver conquistato il premio come spettacolo rivelazione della scorsa stagione, Awed, Dose e Dadda tornano alla ribalta con una seconda stagione completamente nuova, nuove esperienze, nuove storie da raccontare con la stessa coinvolgente energia.

L’unica cosa a non cambiare è il tema principale: storie di sesso con un finale non proprio a lieto fine. Il tour farà tappa al Teatro delle Muse di Ancona l’11 febbraio (ore 21). I biglietti sono disponibili sul circuito TicketOne www.ticketone.it (online e punti vendita). L’organizzazione è a cura di Best Eventi (info 0859047726 e www.besteventi.it). La seconda stagione, dunque, riporterà il medesimo schema narrativo della prima, ma con storie inedite e sorprese inaspettate. Il coinvolgimento del pubblico è garantito, anche perché uno degli elementi chiave delle esibizioni del trio è l’improvvisazione.

Nelle note di presentazione dello spettacolo gli organizzatori precisano che questa seconda stagione di ‘Esperienze D.M.’ è ‘consigliata ai maggiori di diciotto anni e fortemente sconsigliata a genitori deboli di cuore’. L’avventura sui social del trio è nata oltre dieci anni fa: ‘Abbiamo costruito una comunità che si è rivelata uno zoccolo duro – raccontano i tre -. Chiedere a queste persone di venire a teatro è un po’ come invitare un amico ad uscire. Si fidano di noi’. L’idea nasce da un format nato su Youtube. "Sappiamo che internet e il teatro sembrano agli antipodi come mondi: uno rappresenta il futuro, l’altro il passato. Ma noi crediamo che questo connubio sia perfetto per raccontare il presente. L’idea alla base dello spettacolo è di non prendersi troppo sul serio. Vorremmo far capire che, con i giusti toni, si può ridere su tutto".