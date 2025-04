Elezioni, Civiche di Latini e Base popolare in bilico

Resta ai veleni la campagna elettorale osimana che "rischia", tra rinunce e passi indietro, di rimanere con tre candidati a sindaco. Le Liste civiche da sempre di Dino Latini faticano a trovarne uno. Sono in bilico, potrebbero anche non prendere parte alla tornata. Il tempo stringe, entro il 26 bisognerà depositare le liste.

"Quando si assume un incarico non si lascia per convenienza. Ci sono dietro persone, attese, necessità e impegni di tutti da rispettare", si limitano a dire i latiniani che si espongono sul ritorno di Francesco Pirani, l’ex sindaco, ufficializzata sabato scorso.

Prima a ufficializzarla è stata Michela Glorio per il centrosinistra e poi Fratelli di Italia e Rinasci Osimo hanno lanciato la candidatura di Michela Staffolani sancendo la spaccatura del centrodestra. Monica Santoni ha deciso infatti di ritirare la sua candidatura a sindaco per la lista Osimo Civica. Da poco confermata segretaria di Forza Italia, il 22 marzo Santoni aveva lanciato il suo nome ma non con il simbolo del partito di FI (che peraltro è ancora in forse se correre con il simbolo, così come la Lega, e pare che le possibilità siano quasi nulle al momento) ma rispolverando una lista con la quale si era candidata nel 2019 nella coalizione di Dino Latini.

"Fdi ci aveva assicurato che lavorare per l’unità, attendevo una convocazione e quando l’ha fatto era solo per comunicarci che avrebbe corso da sola con Staffolani. Una scelta unilaterale, che avrei potuto sostenere, ma veniva meno l’obiettivo di un centrodestra unito e di una scelta condivisa", ha detto Santoni.

FdI ha replicato: "Comprendiamo che i suoi repentini cambi di fronte possano averle creato una certa confusione, ma vorremmo ricordare all’amica Santoni come si sono succeduti in realtà gli avvenimenti: prima che decidesse di uscire con la sua autocandidatura in solitaria, tenendo all’oscuro delle sue intenzioni tutti nel centrodestra cittadino e minando lei stessa l’unità di quest’ultimo, noi stavamo aspettando una risposta da parte sua, in merito ad una possibile candidatura della nostra Staffolani. Non sarà arrampicandosi sugli specchi che riuscirà a scalfire l’evidenza".

E poi c’è Base popolare, che tanto ha detto di aver fatto per cercare di riunire il civismo, proponendo pure la candidatura di Raimondo Orsetti, ma che avrebbe ricevuto picche dalle liste di Sandro Antonelli e di Achille Ginnetti che sostengono Pirani sindaco. Non si conosce ancora, così come per le liste latiniane, se prenderanno parte o meno, addirittura, alla tornata. Proprio Pirani lunedì è stato il primo candidato partecipare al confronto organizzato dalla Cna, al Cantinone, su sviluppo, viabilità e sicurezza.

