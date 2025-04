Eventi al Parco Zoo per le feste pasquali

Pieno di eventi, in aprile, al Parco Zoo Falconara. Cresce l’attesa per il ritorno di due iniziative di successo come la ‘Caccia alle uova’ per Pasqua e lo show del duo comico Gi&Raf, composto dal ventriloquo Rafael Voltan e dalla simpaticissima giraffa senza peli sulla lingua.

Il primo è programma sabato 19 e domenica 20 aprile, alle 11 e alle 16, con un’entusiasmante avventura ad attendere i visitatori (bambini a partire dai 5 anni accompagnati da un adulto). Tra indizi e ingredienti da scoprire, i giocatori, divisi in squadre, dovranno cercare le coloratissime uova di cartone nascoste in un’area del giardino zoologico e preparare gli arricchimenti per alcuni esemplari ospiti della struttura. I posti disponibili sono limitati (max 18 a turno), per partecipare è obbligatoria la prenotazione sul sito del Parco. L’evento avrà un costo aggiuntivo di 5 euro a bambino, somma che sarà interamente devoluta a favore di progetti di ricerca e conservazione in collaborazione con l’Okapi Conservation Project (Repubblica Democratica del Congo).

Sabato 26 aprile, alle 16, e domenica 27, alle 11, alle 15 e alle 17, l’Aia del Contadino riaccoglierà anche Gi&Raf per un insolito spettacolo di ventriloquia per conoscere più da vicino le giraffe. Interviste divertenti e show sorprendenti per un mix tra scienza, umorismo e magia.

Il Parco Zoo Falconara sarà aperto anche a Pasquetta, il 25 aprile e il primo maggio: tre giornate tra natura, gioco e attività con il trucca bimbi presso l’Aia del contadino, alle 11 e alle 14, e ‘La biologa racconta’, incontri con lo staff didattico scientifico della struttura per immergersi nel meraviglioso mondo degli animali.

Ultima novità: è stato svelato il sesso del cucciolo saki dalla faccia bianca, scimmia originaria delle foreste brasiliane, venuto alla luce circa due mesi fa. L’animale, figlio di Gino e Giselle, è una femmina e si chiama Gemma, nome scelto dal pubblico tramite un sondaggio social.