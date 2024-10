Fabriano, alcol alla guida e droga: in tre nei guai

Fabriano (Ancona), 21 ottobre 2024 – Nel fine settimana appena trascorso i carabinieri del comando provinciale di Ancona hanno svolto su tutto il territorio una serie di servizi dedicati a garantire una movida sicura e contrastare il triste fenomeno dell’incidentalità stradale connessa agli abusi di sostanze alcoliche e all’assunzione di stupefacenti. A Fabriano, nel corso di un imponente dispositivo messo in campo anche per contrastare i furti in abitazione a seguito dell’inseguimento verificatosi nella serata di venerdì scorso, i militari dell’Arma hanno sanzionato amministrativamente, per guida in stato di ebbrezza alcolica, un 30enne e denunciato all’autorità giudiziaria per la stessa fattispecie (con tasso alcolemico eccedente i 0,50 g/l) un 38enne e un 50enne. Nel medesimo contesto, i militari hanno controllato un nordafricano sorpreso in atteggiamento sospetto, trovandogli addosso 1 grammo di hashish e segnalandolo quale assuntore alla Prefettura.