Nuovo codice della strada: 40enne nei guai

Nuovo codice della strada, patente ritirata per guida in stato di ebbrezza a un 40enne senigalliese, sottoposto ad alcooltest dopo un sinistro senza gravi conseguenze per nessuna dei due automobilisti coinvolti. Il conducente, che ora rischia una multa elevata, la sospensione della patente e, in base al livello di tasso alcolemico rilevato, anche conseguenze penali, sarà chiamato a rispondere del proprio comportamento dinanzi all’Autorità Giudiziaria.

L’Arma dei Carabinieri ricorda che è importante "evitare di mettersi alla guida dopo aver assunto alcolici, non solo per rispettare la legge, ma soprattutto per salvaguardare la propria e altrui incolumità. I controlli sul territorio continueranno per tutte il weekend e anche nelle prossime settimane per contrastare i comportamenti che mettono a rischio la sicurezza stradale" spiega il capitano Felicia Basilicata.

Durante i rilievi i militari, insospettiti dal comportamento anomalo del conducente, lo hanno sottoposto all’alcoltest, che ha evidenziato un tasso ben superiore al limite consentito dalla legge, fissato a 0,5 g/l. Per l’uomo è scattata immediatamente la denuncia in stato di libertà, oltre al ritiro della patente di guida e al fermo amministrativo del veicolo, come previsto dalla normativa vigente in caso di tasso alcolemico particolarmente elevato.

Il nuovo codice della strada prevede che con un tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 la multa va da 800 a 3.200 euro, più l’arresto fino a sei mesi (in questo caso la sospensione della patente va da sei mesi a un anno), oltre 1,5 grammi per litro la multa va da mille e 500 a 6mila euro, più l’arresto da sei mesi a un anno (a cui si aggiunge la sospensione della patente da uno a due anni).

Pene severe per chi alza il gomito prima di mettersi al volante come per chi viene sorpreso sotto l’uso di sostanze stupefacenti: basterà un test positivo all’uso di sostanze stupefacenti per sospendere la patente di una persona, che potrà subire la sospensione anche se non ha guidato in stato di alterazione, ma magari ha fatto uso di sostanze stupefacenti nei giorni o nelle settimane precedenti.

Il timore del rischio di falsi positivi ha scatenato l’ansia a chi fa abitualmente uso di alcuni farmaci, anche da banco, che potrebbero alterare il test: è questo il motivo per cui in molti ieri hanno preso d’assalto studi medici e farmacia per chiedere informazioni più dettagliate a riguardo.