Falconara, riempiva pericolosamente bombole del gas dalla pompa del gpl

Falconara, 11 aprile 2024 – Scoperto gestore di un distributore di carburanti che riempiva pericolosamente bombole del gas ad uso domestico direttamente dall’erogatore della colonnina del gpl: sequestrati l’impianto e 20 bombole abusive contenenti un quintale di gpl. Nei giorni scorsi, le fiamme gialle del comando provinciale di Ancona hanno intensificato i controlli volti a contrastare eventuali illeciti in tema di accise e Iva sui carburanti nonché verificare la corretta dinamica di formazione sul mercato dei prezzi degli oli minerali.

Nell’ambito dei suddetti controlli, i militari della compagnia di Falconara Marittima hanno sorpreso il dipendente di un distributore stradale di carburante mentre riempiva pericolosamente una bombola del gas dall’impianto di erogazione di gpl che avrebbe dovuto normalmente rifornire le autovetture. Arrivati sul posto, i militari hanno constatato che il gestore stava effettuando illecitamente un’operazione di ‘’imbottigliamento’’ di una bombola ad uso domestico, direttamente dall'impianto di erogazione, grazie ad un adattatore di metallo, violando non solo la normativa di settore ma anche le rigorose prescrizioni di sicurezza che prevedono il rifornimento delle suddette bombole a cura di ditte autorizzate e specializzate al fine di garantire i limiti di riempimento previsti dalla legge. Dagli ulteriori accertamenti effettuati dai finanzieri all’interno dell’area di pertinenza del distributore stradale, sono state trovate, nascoste e non visibili dalla strada, ulteriori bombole del gas prive dei sigilli di sicurezza nonché in alcuni casi prive anche delle dovute revisioni e controlli. Le fiamme gialle hanno proceduto al sequestro dell’impianto di distribuzione di gpl (di Falconara Marittima), di 20 bombole riempite illecitamente, contenenti un quintale di prodotto, e dell’adattatore di metallo utilizzato per effettuare il fraudolento imbottigliamento. Al contempo è stata contattata una ditta autorizzata e specializzata nel trasporto e detenzione di tali materiali esplodenti e infiammabili al fine di mettere immediatamente in sicurezza l’area interessata. Unitamente alle condotte penalmente rilevanti, che hanno consentito di denunciare alla Procura i due soggetti responsabili, sono state contestate le sanzioni amministrative pecuniarie contemplate dalla normativa di settore e quantificate da un minimo di 5mila a un massimo di 10mila euro. Le bombole di gpl a uso domestico necessitano di periodiche revisioni presso impianti autorizzati e il riempimento delle stesse presso un distributore stradale, oltre ad essere vietato per legge, può comportare il superamento dei limiti di sicurezza di capienza con un conseguente e concreto pericolo di esplosione o di incendio.