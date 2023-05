"Ferie, pronto soccorso in difficoltà"

"Il piano ferie metterrà ancora più in difficoltà il pronto soccorso dell’ospedale Urbani che già oggi versa in gravi difficoltà per un iperafflusso di pazienti e per una carenza di spazio e di assistenza". Parte da questa considerazione Pasquale Liguori, responsabile del Tribunale del Malato per lanciare una proposta: "Portare almeno temporaneamente la guardia medica al pronto soccorso". "E’ imminente il piano ferie del personale ospedaliero – rimarca Liguori- cosa che ci preoccupa parecchio in quanto con la carenza di personale che abbiamo si rischierà, se tutto va bene, l’accorpamento di unità operative o se va male il black out di alcune prestazioni sanitarie. Secondo gli accordi contrattuali le aziende dovranno garantire almeno due settimane di riposo consecutive, cosa molto difficile da praticare con le carenze in essere. Ma nessuno può o deve negare il riposo a personale sanitario che sta pagando a caro prezzo i tagli alle risorse sanitarie. Tra questo personale vi è anche quello del pronto soccorso che già oggi versa in gravi difficoltà. E allora noi vogliamo fare un appello all’assessore regionale alla salute Filippo Saltamartini affinchè si limiti al minimo il ricorso alle cooperative e, in attesa della riforma della medicina territoriale, si sperimentino accordi con i sindacati dei medici di medicina generale, come si sta facendo in altre regioni, per istituire in locali adiacenti al pronto soccorso un punto di guardia medica per allentare la pressione sul pronto soccorso e dirottare qui i codici minori".